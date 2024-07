Проект «Московское долголетие» представит эксклюзивный пешеходный маршрут по Арбату

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники проекта «Московское долголетие» откроют экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат». Он посвящен самой известной пешеходной улице города и долгожителям, судьба которых была тесно связана с ней.

«Экскурсионные программы уже долгое время пользуются большой популярностью среди участников “Московского долголетия”, а столица стала настоящим объектом исследования для жителей “серебряного” возраста. На волне особого интереса к москвоведению в проекте был разработан собственный авторский маршрут “Нестарый Арбат”. На нем горожане старшего поколения смогут познакомиться с 15 известными долгожителями разных веков, а также узнать об их судьбе и творческом пути», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Презентация маршрута пройдет 2 августа в 11:00. Попасть на нее смогут все желающие москвичи старшего поколения, регистрация доступна по ссылке.

Экскурсия расскажет о московских долгожителях разных эпох — известных деятелях отечественной культуры и науки, жизнь которых была тесно связана с улицей Арбат. Гости познакомятся с местами, где жили, гостили и творили такие люди, как Матвей Блантер, Лиля Брик, Мариэтта Шагинян, Владимир Этуш, Алексей Лосев, Сергей Коненков и другие.

Уникальный пешеходный маршрут специально для проекта «Московское долголетие» разработал известный писатель и москвовед Александр Васькин. Он написал более 50 книг об архитектуре и истории столицы, является лауреатом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», Горьковской литературной премии. Его книги о городе многократно входили в топ-листы Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN.

«Долгожители среди творческой и научной интеллигенции были во все эпохи, но это уникальные, единичные случаи. По данным современных ученых, в XIII веке продолжительность жизни русского человека составляла максимум 43 года, а долгожителем считался тот, кто преодолел полувековой рубеж. Голод, эпидемии, войны серьезно влияли на это. А уже в XVIII веке ее продолжительность в России достигала 73 лет. И в эту пору возраст долгожителей значительно увеличился, превысив 90 лет», — отметил автор маршрута Александр Васькин.

Например, философ Алексей Лосев прожил 94 года. Он продолжал передавать свои знания ученикам даже после потери зрения. Писательницу Мариэтту Шагинян называли «вечной», потому что она прожила 93 года и писала почти до последних дней. Артист Театра имени Евгения Вахтангова Владимир Этуш защищал Москву во время Великой Отечественной войны и считал секретом своего долголетия любовь к театру. Он прожил 96 лет. Скульптор Сергей Коненков прожил 97 лет, в революцию он строил баррикады на улице Арбат, а годы Великой Отечественной войны провел в США. Вернувшись в 1945 году в СССР, стал одним из любимых скульпторов Иосифа Сталина.

Экскурсия «Нестарый Арбат» начинается от дома-музея великого русского поэта Александра Пушкина, 225-летие которого отмечается в этом году. Одна из долгожительниц пушкинской эпохи — Наталья Голицына, которая стала прототипом главной героини «Пиковой дамы».

В роли гидов на маршруте выступят участники «Московского долголетия», получившие новую профессию экскурсовода в «Серебряном университете» проекта.

С мультимедийным форматом маршрута все желающие смогут познакомиться на тематической экспозиции проекта «Московское долголетие» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе.

https://www.mos.ru/news/item/141885073/

