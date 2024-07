Программы по управлению проектами ГУУ прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management

30 июля 2024 года прошло заседание Аккредитационного совета Торгово-промышленной палаты Ростовской области, на котором рассматривался вопрос о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы «Управление проектом» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и образовательной программы «Управление проектами и программами» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

На протяжении двух месяцев эксперты Торгово-промышленной палаты Ростовской области изучали содержание образовательных программ; рабочих программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации; нормативной документации университета; сведения об участии обучающихся в профессиональных олимпиадах и конкурсах; информационно-коммуникационные ресурсы, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса; квалификацию профессорско-преподавательского состава; информацию о трудоустройстве выпускников и привлечении работодателей к разработке и реализации образовательных программ.

В ходе проведения экспертизы была отмечена высокая степень соответствия учебных программ требованиям образовательных стандартов и интеграции работодателей в процесс подготовки специалистов, высокое качество учебно-методического, материально-технического, информационно-библиотечного и кадрового обеспечения.

Аккредитационный совет Торгово-промышленной палаты Ростовской области единогласно принял решение об аккредитации образовательной программы «Управление проектами» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и образовательной программы «Управление проектами и программами» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент сроком на 5 лет.

Напомним, что в начале июля аккредитацию прошли также программы гостиничного дела.

