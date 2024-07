Предприятия «Роснефти» в июле выпустили в российские реки свыше 8 млн мальков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дочерние предприятия «Роснефти» в рамках программы сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в июле выпустили в реки и водоемы России более 8,3 млн рыбной молоди.

Сохранение биологического разнообразия и экосистем в регионах присутствия является неотъемлемой частью стратегии «Роснефти» до 2030 года. Мероприятия дочерних обществ Компании направлены на восполнение водных ресурсов, а также увеличение популяции ценных пород рыб.

Ряд предприятий осуществили выпуск рыбной молоди в водоемы Обь-Иртышского бассейна. Экологи «Роспан Интернешнл» выпустили более 4 млн мальков муксуна, «Кынско-Часельское нефтегаз» – свыше 2,44 млн мальков муксуна и краснокнижной нельмы. «Харампурнефтегаз» выпустил более 663 тыс. молоди чира, «СевКомНефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз» – суммарно 144 тыс. мальков нельмы, «РН-Уватнефтегаз» – более двух тыс. сеголеток муксуна.

В июльской экологической акции традиционно приняли участие специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которые выпустили в приток р. Ахтаранды Якутской области более 1 млн мальков пеляди.

Вклад в сохранение рыбной фауны волжских водоемов ежегодно вносит и Самарская группа предприятий «Роснефти». «Самаранефтегаз» и Новокуйбышевская нефтехимическая компания выпустили в Саратовское водохранилище почти 74 тыс. мальков стерляди. Благодаря их целенаправленной работе численность популяции этого вида за последние годы восстановлена. Как отмечают ученые, в настоящее время популяция стерляди находится на уровне, достаточном для ее естественного воспроизводства. Таким образом в будущем это может привести к снятию у нее статуса краснокнижной.

Саратовский НПЗ выпустили 3,3 тыс. мальков стерляди в Волгоградское водохранилище. Экологи предприятия также провели экоурок для детей заводчан, на котором ребятам рассказали о пресноводных видах рыб, обитающих в водоеме. «РН-Эксплорейшн» выпустил более двух тыс. молоди хариуса в Братское водохранилище, «РН-Шельф-Арктика» – более 1,5 тыс. мальков кеты – в реку Тымь Сахалинской области.

Сотрудники Ангарской нефтехимической компании совместно с учениками «Роснефть-класса» ангарской школы выпустили 10 тыс. мальков пеляди в р. Белая Иркутской области, откуда они попадут в реку Ангара и далее в Братское водохранилище. В естественной среде у мальков пеляди невысокие шансы на выживание. Поэтому выведение рыбы в искусственной среде и последующее зарыбление – эффективный способ поддержания популяции ценного для региона вида рыбы.

