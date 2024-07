Правительство продлило предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 29 июля 2024 года №1025

Правительство по поручению Президента продлило ещё на семь лет предоставление выплат многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Постановление об этом подписано.

Документ Постановление от 29 июля 2024 года №1025

В июне 2024 года глава государства подписал разработанный кабмином закон, согласно которому выплаты в размере 450 тыс. рублей будут предназначаться для семей, в которых третий ребёнок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.

Комментируя принятое решение на заседании Правительства 31 июля, Михаил Мишустин отметил, что Правительство подготовило и утвердило изменения в соответствующие нормативные акты, согласно которым мера стала доступна по всей стране.

По словам Председателя Правительства, эти выплаты можно будет внести как платёж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключён до начала июля 2031 года.

«Рассчитываем, что благодаря такой помощи ещё больше граждан смогут переехать в новые дома и квартиры, улучшить условия проживания. Поддержка семей – это приоритет работы Правительства», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Принятое постановление – часть работы по выполнению поручений Президента. Глава государства дал их по итогам своего Послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 7 сентября 2019 года № 1170.

