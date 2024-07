Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с решением Правительства льготная ипотека для ИТ-специалистов продлена до 2030 года.

«Укрепление кадрового потенциала индустрии – наш приоритет. Будем и дальше делать всё необходимое для создания комфортных условий работы специалистов, занятых в этой сфере», – отметил Председатель Правительства Михаил Мишустин в рамках заседания кабинета министров.

Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ.

Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей. В остальных городах и населённых пунктах – от 90 тыс. рублей в месяц.

Ключевой целью обновлённой программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», – отметил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году.

За всё время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно.

В этой связи в 2024 году Правительство приняло решение дополнительно направить свыше 39 млрд рублей, которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновлённым условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд рублей) будет выделена уже в III квартале этого года. Это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тысячи ИТ-специалистов.

Всего до конца 2024 года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.

Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство.

Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

Льготные кредиты по программе выдают свыше 50 кредитных организаций, с полным перечнем можно ознакомиться на информационных ресурсах оператора программы – «ДОМ.РФ».

