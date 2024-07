Правительство выделило еще 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область

Source: MIL-OSI Russian Language News

Решение принято по поручению Президента.

Правительство дополнительно поддержит Калининградскую область, столкнувшуюся с санкционными ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование перевозок морским транспортом выделено ещё 1,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ Распоряжение от 27 июля 2024 года №1999-р

Средства будут направлены Росморречфлоту, который в свою очередь распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства.

Принятые меры позволят обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу в Калининградскую область и из неё морским транспортом. Предполагается, что до конца 2024 года объём перевозок составит 0,47 млн т.

Комментируя это решение на заседании Правительства 31 июля, Михаил Мишустин отметил, что оно укрепит транспортную связанность страны и поможет создать базу для продолжения роста экономики и, что особенно важно, – благосостояния граждан.

Субсидирование морских перевозок в самый западный регион страны началось в 2022 году, после того как Литва начала блокировать поставки определённых товаров по железной дороге. В 2022–2023 годах благодаря льготному субсидированию общий объём морских перевозок в Калининградскую область и обратно составил почти 0,85 млн т.

В ноябре 2023 года Президент поручил Правительству просубсидировать морские перевозки в Калининградскую область в 2023–2024 годах. В марте 2024 года на эти цели уже было выделено 1,8 млрд рублей.

