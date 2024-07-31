Правительство выделило еще более 60 млн рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена «Родительская слава»

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Распоряжение от 18 июля 2024 года №1901-р
На выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, будет выделено более 60 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Документ
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Распоряжение от 18 июля 2024 года №1901-р
Решение о дополнительном финансировании из резервного фонда кабмина принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.
Из выделенной суммы 30 млн рублей пойдёт на денежное поощрение матерям-героиням, 20 млн рублей – награждённым орденом «Родительская слава», 13,2 млн рублей – награждённым медалью этого ордена.
Аналогичное решение было принято Правительством в марте 2024 года. Тогда объём дополнительного финансирования выплат матерям-героиням и родителям, получившим орден и медаль ордена «Родительская слава», составил более 30 млн рублей.
Комментируя принятое решение на заседании Правительства 31 июля, Михаил Мишустин напомнил, что женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получают 1 млн рублей. Мамы и папы, награждённые орденом «Родительская слава», – 500 тыс. рублей, а родители, награждённые медалью этого ордена, – 200 тыс. рублей.
По словам Председателя Правительства, в 2024 году выплаты получили 30 женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», и более ста родителей, удостоенных ордена и медали ордена «Родительская слава».
«Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки всё необходимое», – подчеркнул Михаил Мишустин.
По указу Президента звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства е от 1 марта 2024 г. № 492-р.
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