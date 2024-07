Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важным событием наступающего учебного года стало известие о зачислении первых студентов в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в 2024 году! 596 первокурсников могут найти свои имена в списках зачисленных, используя номер СНИЛС или ID личного кабинета. Эти списки доступны на сайте «Поступление 2024».

Первыми главными героями стали победители и призёры всероссийских олимпиад школьников (ВСОШ) и олимпиад школьников I, II, III уровней из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), а также абитуриенты, поступившие по квотам. В Политех и его филиал уже зачислены 120 абитуриентов по результатам олимпиад, 228 человек по целевому приему и 367 — по особой и отдельной квоте.

Списки абитуриентов, поступающих по основному конкурсу на бюджетные места, будут опубликованы 6 августа.

Чтобы быть зачисленным, необходимо подать оригиналы документов до 12:00 3 августа одним из следующих способов:

через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги»;

через операторов почтовой связи по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 (Приёмная комиссия);

лично по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Главный учебный корпус.

Поздравляем всех новых студентов и желаем им успехов в учебе и новых достижений!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-vstrechaet-novykh-glavnykh-geroev/

MIL OSI