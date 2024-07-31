Политех встречает новых главных героев

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Важным событием наступающего учебного года стало известие о зачислении первых студентов в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в 2024 году! 596 первокурсников могут найти свои имена в списках зачисленных, используя номер СНИЛС или ID личного кабинета. Эти списки доступны на сайте «Поступление 2024».
Первыми главными героями стали победители и призёры всероссийских олимпиад школьников (ВСОШ) и олимпиад школьников I, II, III уровней из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), а также абитуриенты, поступившие по квотам. В Политех и его филиал уже зачислены 120 абитуриентов по результатам олимпиад, 228 человек по целевому приему и 367 — по особой и отдельной квоте.
Списки абитуриентов, поступающих по основному конкурсу на бюджетные места, будут опубликованы 6 августа.
Чтобы быть зачисленным, необходимо подать оригиналы документов до 12:00 3 августа одним из следующих способов:
- через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги»;
- через операторов почтовой связи по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 (Приёмная комиссия);
- лично по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Главный учебный корпус.
Поздравляем всех новых студентов и желаем им успехов в учебе и новых достижений!
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https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-vstrechaet-novykh-glavnykh-geroev/