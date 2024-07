Политехнический десант в КНР: новые возможности для китайской молодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политех принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 20-летию Таншаньской восточной международной корпорации (Китай, провинция Хэбэй).

2 марта 2022 года Петербургский Политех и Таншаньская восточная международная школа (входит в Таншаньскую восточную международную корпорацию) подписали договор о создании совместного Подготовительного центра «Политех-Таншань» для китайских школьников, собирающихся поступать в Политехнический университет и другие вузы Санкт-Петербурга. Центр работает на базе Таншаньской восточной международной школы, где обучаются более 7500 ребят — это крупное образовательное учреждение Китая с мощной материально-технической базой.

Во время торжества поздравительную ноту в адрес Таншаньской восточной международной корпорации и лично её руководителя Чжан Гофу от проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева передал его помощник Павел Неделько.

Благодарности за длительное и плодотворное сотрудничество получили директор Таншаньской восточной международной школы Чжан Шоин и генеральный директор компании «Мост Дружбы» Дмитрий Рогозин.

Заместитель директора Таншаньской восточной международной школы Ван Линь был награждён почётной медалью выпускника Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого за личный вклад в развитие международных отношений с вузом.

Также Политех стал участником церемонии объявления города Циндао (провинция Шаньдун) Туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2024–2025 годы.

Политехники обсудили перспективы сотрудничества с представителями китайских учебных заведений, а также привлекли внимание к программам обучения для иностранных студентов. Это особенно актуально в свете растущего интереса к образованию в России среди китайской молодёжи.

Параллельно с участием в торжественных мероприятиях проводились вступительные испытания для абитуриентов, желающих поступить в СПбПУ. Члены приёмной комиссии для иностранных граждан оценили знания и навыки будущих студентов.

Во время поездки представители СПбПУ записали обращение к китайским абитуриентам, которые планируют приехать учиться в Политех, на русском и английском языках.

Видео будут доступны в китайских соцсетях и помогут потенциальным студентам лучше понять возможности, которые предоставляет СПбПУ, а также адаптироваться к жизни и учёбе в России.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekhnicheskiy-desant-v-knr-novye-vozmozhnosti-dlya-kitayskoy-molodyezhi/

