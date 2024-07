Новая выставка «Эпоха джаза» откроется в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

В библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина 6 августа откроется выставочный проект французского фотографа Давида Андре Фернана Глориана. Он начал карьеру фотокорреспондентом в 1997 году, снимал многих знаменитостей Франции, в том числе Жака Ширака и Ванессу Паради, работал для всемирно известных дизайнеров. Сейчас в России фотограф реализует несколько творческих проектов, среди которых «Эпоха джаза».

В него вошли снимки, которые Давид сделал в течение 2023 года. На них запечатлены джазовые исполнители, выступающие на различных столичных площадках, таких как парк «Зарядье» и сад «Эрмитаж» (Moscow Jazz Festival 2023), джаз-клуб Игоря Бутмана, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, концертный зал парка «Зарядье», Московский международный дом музыки.

По мнению кураторов экспозиции, джаз — это ритм жизни. Джазовое наполнение встречается в шуме больших городов, звуках природы, биении сердца. Это напоминает вибрации струн контрабаса, голоса тромбона или саксофона.

Фотохудожник отмечает, что Россия его очаровывала и притягивала с самого детства. Привлекала подлинность и дикость пейзажей, искреннее и открытое отношение людей и то, что страна во многом сохранила свою историю и культуру.

Это пятая экспозиция в рамках серии выставочных проектов Давида Глориана «Эпоха джаза», которые можно посмотреть в течение года на нескольких площадках Москвы. Она продлится до 8 сентября в залах библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина на Спартаковской улице (дом 9, строение 3). Ближайшая станция метро — «Бауманская».

Увидеть произведения Давида Глориана можно в часы работы читальни. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте учреждения или здесь.

Вернисаж проекта состоится 8 августа, начало в 19:00. Гости познакомятся с яркими фотообразами, представленными в экспозиции, а также погрузятся в атмосферу этого музыкального направления. Эксперт Татьяна Сова представит линию цветочных ароматов, отсылающих к джазовой культуре прошлого. Кроме того, посетители смогут послушать живую музыку в исполнении Анны Гурцевой, увидеть показ нарядов, созданных по мотивам эпохи 1920-х годов партнерами выставки из модной индустрии, а также пообщаться с Давидом Глорианом и получить в подарок авторскую открытку.

Вход на вернисаж по предварительной регистрации. Уточнить информацию можно по телефону: +7 499 267-49-96.

