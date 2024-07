Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили аварийные бригады московских коммунальных служб в Донецке с 2022 года. Из них свыше девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а еще более 27 тысяч — во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов.

Кроме того, с 2022 года столичные коммунальщики устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тысячи адресов в Донецке. В 1399 домах восстановили тепловой контур, в 1133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 — кровлю. Такие работы специалисты выполняют в первую очередь.

Аварийные бригады укомплектовывают всем необходимым снаряжением, ремонтными автомобилями и экскаваторами. В каждую группу входят сварщики, экскаваторщики и слесари-сантехники, которые могут выполнить любые необходимые работы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141900073/

MIL OSI