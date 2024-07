Между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» завершил проходку вентиляционного ствола на Большой Черемушкинской улице между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы проводились в районе с плотной застройкой. До начала стволопроходки были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий. Проходка началась в середине июня, комплекс “Валентина” прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», — рассказал Владимир Ефимов.

Проходка велась в почвах из тугопластичных суглинков (песчано-глинистая порода) и водонасыщенных песков. В рамках следующего этапа строители приступят к присоединению ствола к перегонным тоннелям и работам по оборудованию вентиляционной камеры.

Ранее СПК «Валентина» работал на Арбатско-Покровской и Солнцевской линиях метро, а также прошел два вертикальных ствола на Троицкой ветке. Для комплекса это уже девятая проходка в Москве.

Новая, Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Кроме того, дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от “ЗИЛа” до “Коммунарки” протяженностью 26 километров с 11 станциями. Линия будет связана пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской ветками и МЦК», — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская» и поручил строителям завершить все работы ко Дню города.

Первый пусковой участок Троицкой линии Московского метрополитена улучшит транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода «Мосрентген». Вблизи новых станций находятся значимые социальные объекты: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, другие вузы и медицинские центры, а также один из крупнейших торговых комплексов столицы.

https://www.mos.ru/news/item/141886073/

