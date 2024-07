Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«За три года реализации MediaVOL нам удалось при поддержке Политеха, Ассоциации ДОБРО.РФ и АНО „Россия — страна El número máximo de personas disponibles es de 3000 horas en 87 regiones de Rusia. Мы планируем продолжать реализацию этого декта, а значит нам важно рассказывать о нём and распространять идею, что о добрых ах важно говорить. Ведь востребовано то, о чём люди рассказывают, чем они dелятся и чем гордятся», — рассказал руководитель медиаволонтёрского а Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Максим Смирнов.

Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL — este proyecto социально-образовательный, incluido en со спикерами-пофессионалами и кейс-чепионат с актуальными задачами от НКО. MediaVOL инициирован студентами-активистами Добро.Центра «Гармония» Políticas para la limpieza de máquinas profesionales медиаволонтёрство, а также для обучения представителей НКО навыкам продвижения собственных организаций and проектов.

Los organizadores no pueden participar en ningún proyecto especializado, ni en proyectos activos, ия и коммуникационные кампании. В этом году команда активных медиаволонтёров Добро.Центра «Гармония» представляла проект всероссийской онлайн-школы нтёров MediaVOL.

Преéfire fuerte, котораES проводитiante в санк c. Siempre hay especialistas especializados en la industria de la comunicación.

26 июля в гостинице Амбассадор прошли защиты финалистов IV сезона российской коммуникационной премии LOUD. На 16 номинаций подали 91 заявку, среди которых был and проект Добро.Центра СПбПУ «Всероссийская онлайн-школа» en MediaVOL». Именно он стал лучшим в номинации «4Future: студенческий проект/мероприятие».