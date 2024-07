Марат Хуснуллин: По инфраструктурному меню регионы ввели порядка 1,1 тыс. объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Социально-экономическая инициатива Правительства «Инфраструктурное меню» включает набор инструментов регионального развития, в том числе инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния и инфраструктурные облигации.

Детский сад в городском округе Мытищи, Московская область

«Инициатива “Инфраструктурное меню„ стала одной из самых востребованных среди регионов. Предоставление государством льготного финансирования для реализации социально значимых проектов даёт хороший результат. По этому федеральному проекту идёт строительство детских садов, школ, поликлиник, дорог и мостов, обновляются системы и объекты ЖКХ, общественный транспорт, создаются объекты туристской инфраструктуры, индустриальных парков, промышленных технопарков и особых экономических зон. Всё это – неотъемлемые составляющие комфортного проживания россиян. Всего на сегодняшний день в регионах по этим инструментам ввели 1099 объектов, обновили более 7,6 тыс. единиц общественного транспорта», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, реализация этих проектов оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

«Планируется, что только реализация проектов с использованием ИБК к 2040 году будет способствовать вводу 120 млн кв. м жилья, созданию свыше 490 тыс. рабочих мест, привлечению более 10 трлн внебюджетных средств, а также поступлению свыше 2 трлн рублей налоговых и неналоговых средств. Если учитывать все программы и проекты в рамках инфраструктурного меню, конечно, эти показатели будут существенно выше», – сказал Александр Ломакин.

Оператором механизмов ИБК, СКК и программы с привлечением средств ФНБ выступает ППК «Фонд развития территорий».

«По программам ИБК и СКК всего на сегодняшний день ввели 266 объектов, в том числе 152 – это инженерно-коммунальная инфраструктура, 55 – объекты дорожного строительства, 32 – социальной инфраструктуры. По программе с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ идёт строительство и обновление коммунальной инфраструктуры. Уже введено 826 объектов, в том числе более 980 км инженерных сетей и 186 объектов производственного назначения. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 10 миллионов россиян», – сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В целом по линии инфраструктурных бюджетных кредитов между 83 регионами распределён 1 трлн рублей на выполнение более 960 проектов. Общий объём средств СКК в размере 190 млрд рублей предназначен 79 субъектам на реализацию и создание 567 объектов и мероприятий. По программе модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ предусмотрены льготные займы общим объёмом 150 млрд рублей 76 регионам на реализацию 237 проектов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Мост через Волгу на обходе Тольятти, Самарская область

Кроме того, в настоящее время «ДОМ.РФ» реализует с применением механизма инфраструктурных облигаций проекты в 26 регионах. Сумма льготных займов по ним – 174 млрд рублей. На сегодня в эксплуатацию ввели 7 объектов, в том числе инженерные сети, котельную, дороги, детский сад.

«О востребованности инфраструктурного меню Правительства говорит число социально важных проектов, которые реализуются в регионах. Только с облигациями “ДОМ.РФ„ их запущено уже 50, они разные по масштабу, но одинаково значимы для людей. Благодаря механизму будет построено более 35 млн кв. м жилья и повысится качество жизни свыше 760 тысяч человек. Школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения, инженерные и коммунальные сети – всё это база для комплексного развития территорий, роста экономики и уровня жизни в стране. Сейчас на повестке расширение государственно-частного партнёрства, в этом смысле инфраструктурные облигации, безусловно, эффективный механизм», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

