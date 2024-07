Изменилась схема движения на участке Рязанского проспекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Съезд с Рязанского проспекта на дублер в районе дома 45, корпуса 1 закрыт для автомобилей.

Изменение схемы движения связано с тем, что автобусам здесь приходилось притормаживать из-за перестраивающихся машин. Утром в среднем три тысячи пассажиров городского транспорта тратили на этом месте около восьми минут.

Водители личных автомобилей могут воспользоваться другим съездом на дублер, который находится неподалеку, в районе дома 65.

