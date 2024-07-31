Изменилась схема движения на участке Рязанского проспекта

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Съезд с Рязанского проспекта на дублер в районе дома 45, корпуса 1 закрыт для автомобилей.
Изменение схемы движения связано с тем, что автобусам здесь приходилось притормаживать из-за перестраивающихся машин. Утром в среднем три тысячи пассажиров городского транспорта тратили на этом месте около восьми минут.
Водители личных автомобилей могут воспользоваться другим съездом на дублер, который находится неподалеку, в районе дома 65.
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https://www.mos.ru/news/item/141854073/