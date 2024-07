Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили взаимодействие между Компанией и Правительством региона.

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании, среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. Также здесь реализуется крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике – «Восток Ойл».

В ходе встречи Игорь Сечин и Михаил Котюков обсудили перспективы реализации стратегически значимых, в том числе инфраструктурных проектов Компании, отметили значительный вклад «Роснефти» в экономику региона, в частности высокий уровень участия в финансировании социальных программ, способствующих комплексному развитию Красноярского края.

Сечин подчеркнул, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком региона – в 2023 году Компания перечислила в региональный бюджет более 67 млрд руб. налоговых платежей, или 16% всех поступлений. Также «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями края, поддерживает красноярских поставщиков и подрядчиков. В прошлом году с предприятиями региона заключены договоры на сумму почти 50 млрд руб.

Дочерние общества Компании обеспечивают рабочими местами более 28 тыс. человек в Красноярском крае. «Планируем, что к концу 2024 года количество сотрудников на наших предприятиях приблизится к 40 тыс. Такой существенный рост связан, в первую очередь, с реализацией масштабного проекта «Восток Ойл», – отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» оказывает содействие властям региона в вопросах социально-экономического развития Красноярского края, укрепления социальной стабильности. Компания поддерживает региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на полуострове Таймыр. «Реализация данного социального проекта, направленного на улучшение жилищных условий жителей региона, в полной мере отвечает целям и задачам, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию в этом году», – сказал глава «Роснефти».

«Роснефть» реализует в Красноярском крае масштабную программу поддержки образовательных учреждений для комплексной подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров для проекта «Восток Ойл». При поддержке Правительства региона на территории Красноярска ведется строительство уникального Корпоративного учебного центра с полигоном практического тренинга, оснащенного реальным производственным оборудованием.

Кроме того, «Роснефть» совместно с Правительством Красноярского края инициировала реализацию в регионе комплексного лесоклиматического проекта. Ожидаемый эффект от проекта – увеличение поглощения парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации проекта.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

31 июля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220401/

MIL OSI