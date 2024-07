Дмитрий Патрушев проверил исполнение поручений по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл совещание, посвящённое исполнению поручений в рамках инцидента «Очистные сооружения» по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители Минприроды, Минстроя, представители региональных органов исполнительной власти.

В списке сооружений, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», 145 объектов. После анализа данных по каждому из них – верификации и загрузки в Координационный центр Правительства – количество сооружений, обеспечивающих нормативную очистку, по данным регионов, составило 32.

По поручению Дмитрия Патрушева с 15 июля Росприроднадзор начал проверку юрлиц, обслуживающих проблемные очистные сооружения. Полностью проверочные мероприятия должны быть завершены к концу сентября.

«Сегодня мы проанализировали ситуацию только в нескольких регионах. Такую работу будем проводить со всеми. Но даже самый первый срез информации продемонстрировал, насколько у нас впереди много работы. А время ограничено. Прошу все стороны процесса сделать максимум для решения сложившихся проблем. Это, безусловно, касается соблюдения графиков реализации проектов», – заявил Заместитель Председателя Правительства.

По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил Минприроды и Минстрою на еженедельной основе заслушивать доклады субъектов по каждому очистному сооружению. По всем объектам должны быть подготовлены «дорожные карты» выхода на нормативную очистку. Следующее заседание по реализации федпроекта «Оздоровление Волги» запланировано на 16 августа.

