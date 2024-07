Денис Мантуров обсудил размещение производства сырья для литийионных батарей в Мурманской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл совещание по вопросу размещения на базе Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске производства активных катодных материалов, используемых при создании литийионных батарей. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также представители заинтересованных ФОИВ и компаний.

«Создание производства катодного активного материала является ключевым для развития производства литийионных батарей на территории Российской Федерации. На этот материал уже есть гарантированный спрос. Это касается в том числе проектов “Росатома„. Мурманская область рассматривается в качестве кандидата по организации производства неслучайно: на Кольской ГМК имеется необходимая инфраструктура и перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала. Важно приступить к реализации проекта по строительству производственного комплекса и введению его в эксплуатацию ранее запланированных сроков. Также необходимо предусмотреть ещё на этапе проекта возможности по переработке отработанных батарей», – отметил Денис Мантуров.

Напомним, что проект поддержан Министерством промышленности и торговли, а также внесён в перечень основных мероприятий для включения в планы комплексного социально-экономического развития города Мончегорска как опорного населённого пункта Арктической зоны Российской Федерации.

«В первую очередь нам важно производство в Мурманской области сырья для литийионных батарей, мы крайне заинтересованы в запуске производства полного цикла в нашем регионе. Реализация проекта имеет принципиально важное значение с точки зрения локализации на территории России всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Проект в полной мере отвечает целям, обозначенным в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части достижения национальной цели «Технологическое лидерство» по обеспечению технологической независимости и формирования рынков новых материалов.

http://government.ru/news/52279/

