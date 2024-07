Гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» познакомят с чайными традициями столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Московское чаепитие» включат в программу форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Знакомить с чайной культурой столицы будут на Тверской площади.

Гости раскроют секреты старинных рецептов на мастер-классах, увидят театрализованные представления, попробуют ледяной московский чай и посетят интерактивные лекции. Для любителей классических советских лент и мультфильмов будет работать кинотеатр под открытым небом. Вход на все мероприятия свободный.

1 августа, в день открытия форума-фестиваля, пройдет интерактивная лекция о влиянии китайской чайной традиции на Москву, а также мастер-класс по росписи баночек для чая. Дети увидят советские мультфильмы на большом экране, а вечером состоится показ киноленты «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова.

На утро 2 августа запланирована лекция о сортах чая, популярных в XIX веке. Днем гости смогут присоединиться к мастер-классу по купажированию. Участники выберут несколько видов чая с различными характеристиками вкуса и аромата, а потом смешают их в определенных пропорциях. Завершится день мастер-классом по оформлению подстаканников и викториной.

Планы по развитию Центрального транспортного узла представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»Знаковые проекты и современные технологии: с чем познакомит мультимедийная экспозиция о градостроительстве на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о цифровых технологиях столицы

«Территория будущего. Москва 2030» — масштабный форум-фестиваль, посвященный развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Он пройдет 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках в разных районах города.

Жители и гости столицы узнают об инновациях и достижениях в области промышленности, градостроительства и городского хозяйства, познакомятся с планами по развитию транспорта, изучат передовые технологии в сферах здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта. Флагманские площадки форума-фестиваля расположатся в центре города, спортивном комплексе «Лужники», Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» и инновационном центре «Сколково».

