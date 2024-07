Горожане выбрали лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участники проекта «Активный гражданин» определили победителей пятого конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!». Они выбрали 12 лучших составителей прогулок из каждого округа столицы, а экспертное жюри определило пять самых креативных маршрутов. Впервые в истории конкурса в числе победителей оказались четыре ребенка в возрасте от восьми до 14 лет.

Москвичи активно исследовали свои районы: 11 из 17 авторов — жители округов, в которых они стали победителями. Лучшими признаны сразу три маршрута по Троицкому административному округу: один из них выбрали «активные граждане», еще два определило жюри.

Самый юный победитель голосования в «Активном гражданине» — восьмилетний Виктор Ван, разработал маршрут по Центральному административному округу «Москва не сразу строилась, или История шести “Ш”» по микрорайону Шелепиха. Он сделал акцент на местных промышленных предприятиях XIX–XX веков, рассказал о герое Федоре Шеногине, в честь которого названа местная улица, и об интересных фактах строительства станции метро «Шелепиха». Участники прогулки познакомятся с историей Шелепихинской набережной, узнают, как люди пересекали Москву-реку до строительства Белорусского железнодорожного моста, и смогут сфотографироваться на фоне высоток Москва-Сити.

Узнать о быте спортсменов — участников Олимпиады 1980 года можно на маршруте, разработанном Ульяной Кудрявцевой. «Активные граждане» признали его лучшим в Западном административном округе. Экскурсанты смогут прогуляться по Олимпийской деревне, осмотреть комплекс зданий торгово-бытового обслуживания и администрации, а также культурный центр.

Продолжительность представленных маршрутов разная. Самый длинный — автомобильная поездка по усадьбам ТиНАО Заиры Газимагомедовой, за которую проголосовали «активные граждане», — идет 12 часов. А самая короткая экскурсия, разработанная девятилетним Владимиром Фроловым, занимает 40 минут и проходит по Орехово-Борисову. За нее проголосовало профессиональное жюри.

Участник Осип Тунинский предложил отправиться на поиски клада мельника Кузьмы. Маршрут пролегает через парк двенадцати лучей, вдоль берега Верхнего Кузьминского пруда, захватывает конный двор с музыкальным павильоном, а также вольерный комплекс, пасеку и другие экоплощадки.

На экскурсии, подготовленной 13-летней победительницей конкурса Майей Мылтасовой из Троицкого административного округа, расскажут малоизвестные факты об обороне Москвы на Нарском рубеже в период Великой Отечественной войны.

На конкурс поступило свыше 600 заявок с идеями прогулок по столице — это рекордное количество за всю историю его проведения. Чаще всего участники предлагали маршруты на темы истории (35 процентов), культуры (33 процента) и экологии (18 процентов).

Победители конкурса получили дипломы Правительства Москвы и памятные сувениры от Комитета по туризму города Москвы. Кроме того, работы разместят на сервисе Russpass с указанием авторства.

Конкурс «Покажи Москву!» раскрывает туристический потенциал районов и популяризирует профессию экскурсовода. За пять лет участники соревнования предложили более 1,7 тысячи маршрутов. Принять участие мог каждый желающий, заполнив онлайн-форму заявки на портале «Russpass. Бизнес».

В Москве работают около трех тысяч экскурсоводов, ежедневно проводится более 500 экскурсий. Комитет по туризму поддерживает экскурсионное сообщество столицы, а также проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в онлайн-формате.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Каждый месяц в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

