В центре госуслуг района Бирюлево Восточное пройдет капитальный ремонт

В центре госуслуг «Мои документы» района Бирюлево Восточное пройдет капитальный ремонт. В связи с этим с 5 августа он временно прекратит прием посетителей. Жители смогут обращаться в соседние офисы.

Специалисты обновят инженерные коммуникации, модернизируют системы отопления и противопожарной защиты, заменят системы вентиляции и кондиционирования. Благодаря грамотному подходу к организации внутреннего пространства и внутренней отделке в корпоративных цветах помещения будут светлее и просторнее. Обновленное здание станет еще комфортнее как для сотрудников, так и для посетителей, в том числе для маломобильных горожан.

Во время проведения ремонтных работ москвичи могут обратиться в любой офис «Мои документы», поскольку 99 процентов услуг оказываются без привязки к месту регистрации или жительства. Забрать готовые документы по ранее зарегистрированным обращениям можно будет в соседних офисах. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России будут вести прием в центре госуслуг района Бирюлево Западное, расположенном по адресу: Востряковский проезд, дом 22б. Сюда же можно обращаться по вопросам, связанным с услугами Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, военкомата, Управления ЗАГС и Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве.

Услуги социального направления (выдача социальной карты, готовой санаторно-курортной путевки и удостоверения из центра «Социальное казначейство») будут оказываться в центре госуслуг района Москворечье-Сабурово по адресу: Пролетарский проспект, дом 18. Там же можно узнать результаты по услугам Роскадастра (Росреестра), столичного Департамента городского имущества, а также получить охотничий билет.

Обновленный центр госуслуг района Бирюлево Восточное планируют открыть в третьем квартале 2025 года.

https://www.mos.ru/news/item/141893073/

