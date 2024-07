Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце июля «Яндекс» провел финал хакатона по разработке инклюзивных навыков для голосового помощника «Алиса». В конкурсе принимали участие студенты ведущих вузов Москвы, и среди них 14 — из Высшей школы экономики. В числе победителей хакатона была названа команда «Друзья человека», в состав которой вошла магистрантка Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктория Андрианова. В рамках хакатона рассматривались проекты, в которых разрабатывались навыки «Алисы», полезные для нескольких социальных групп: слабовидящих и незрячих людей — навыки, упрощающие взаимодействие с окружающей средой; людей с двигательными особенностями здоровья — навыки для людей на инвалидных креслах или с ограничением моторики; пожилых людей — навыки, которые учитывают сценарии, полезные для людей старшего возраста; детей и подростков — обучающие навыки для детей с особенностями развития или подростков в трудной жизненной ситуации. В ходе хакатона каждая команда презентовала свой навык и отвечала на вопросы жюри. В зале находилась колонка с «Алисой» для запуска и демонстрации разработанного навыка. В состав жюри финала вошли сотрудники «Яндекса» из команд «Образование» и «Инклюзия». Они оценивали степень погружения команды в проблематику, идеи и предложения по продвижению навыка, а также саму презентацию работы на финале. Техническую составляющую навыка оценивала команда «Алисы». Виктория Андрианова (магистерская программа «Коммуникационный и цифровой дизайн» ВШЭ) рассказала новостной службе «Вышка.Главное» об участии и победе ее команды в хакатоне.

— Мне пришло письмо на почту от «Яндекс.Образования» о том, что идет набор на хакатон по инклюзивным технологиям. В прошлом году я обучалась исследованиям в VK в рамках Digital Camp, такую же работу мы делали и в университете. В хакатоне меня привлекла возможность провести исследование. Перед хакатоном для нас организовали вебинары, где рассказывали, как, например, провести исследование, как вообще разрабатывается навык для «Алисы», что можно использовать, были встречи с менторами. Это учеба, и с этой точки зрения участвовать тоже оказалось крайне интересно, потому что тебя учат и ты сразу же применяешь знания на практике. На этапе подачи заявки требовалось написать мотивационное письмо и выбрать приоритетную тематику, с которой мы хотим работать. На выбор было четыре направления, в том числе «Навыки “Алисы” для незрячих и слабовидящих», которое у меня стояло в приоритете и по которому мы в итоге делали проект на хакатоне. Затем нас распределили по командам и выдали задачи. На каждом направлении работало по две команды.

Нам досталась задача по проблематике собак-проводников. Немногие люди в России, которые имеют инвалидность по зрению, знают, что они могут бесплатно получить такую собаку. Они не знают, как подготовиться к приему собаки, правильно оценить свои силы. Мы разрабатывали навык как раз для них: проводили кабинетные исследования, изучали открытые материалы. Также мы разговаривали с целевой аудиторией — незрячими и слабовидящими людьми, у которых уже есть собака, и с теми, у которых ее пока нет. Наш навык «Собаки-проводники» для «Алисы» состоит из четырех частей. Первая — информационная: кому положена собака, как и где ее получить, что нужно для этого сделать. Следующая — это квиз, определяющий, готов ли человек к получению собаки, который состоит из 11 вопросов. Далее идет блок часто задаваемых вопросов и ответов на них. И последнее — это помощь в различных аспектах жизни с собакой: как ее мыть, к кому обратиться по возникающим вопросам, то есть разные контакты и советы по уходу. Мы начали что-то делать через две недели после того, как стартовал хакатон, потому что до этого принимали участие в другом. Мы, несомненно, изучали какие-то источники, набрасывали идеи, но вот прям активная работа началась за две недели до конца хакатона. Поэтому поначалу было очень страшно, что мы вообще ничего не сделаем, что ничего не получится, что нет идей, непонятно, как и что делать, кому писать. Мы срочно начали назначать встречи с менторами, я буквально за три дня провела девять глубинных интервью по полтора-два часа и думала — умру, так было тяжело. На защите мы видели недостатки проектов других команд: у кого-то какой-то функционал не работал, у кого-то какая-то кнопка не нажималась. Мы прекрасно понимали, что и у нас огромная куча косяков, но мы сильно хотели победить. И понимали: наш навык по наполнению и по различным функционалам лидирует. Когда начали объявлять команды победителей начиная с третьего места, мы уже расстроились, что нас точно не вызовут, потому что ни третье, ни второе место мы не заняли. Но мы стали первыми!

