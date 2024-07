В состав экспертного совета по вопросам развития рынка строительного инжиниринга вошёл сотрудник ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве Института отраслевого менеджмента Ольга Астафьева вошла в состав Экспертного совета Ассоциации «Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством» (Ассоциация «НОТЕХ»).

«НОТЕХ» представляет интересы российских технических заказчиков и иных участников инвестиционно-строительного проекта (ИСП), осуществляющих планирование, организацию, управление и контроль строительства, а также оказывающих другие инжиниринговые услуги на протяжении жизненного цикла ИСП.

Экспертный совет «НОТЕХ» является экспертно-консультационным коллегиальным органом Ассоциации, сформированным для осуществления функций по экспертно-аналитическому обеспечению её работы. Основная цель Экспертного совета заключается в экспертизе инвестиционно-строительных проектов, инициатив правления «НОТЕХ» и разработке предложений по наиболее эффективной реализации уставной цели.

«Экспертный совет – одна из важнейших основ выработки решений для Ассоциации. Опираясь на опыт экспертов, которые вошли в Совет, надеемся получить взвешенную, аргументированную позицию по всем вопросам и инициативам, которые продвигает «НОТЕХ». Надеюсь и уверен, что список коллег, которые будут готовы поделиться своей экспертизой и мыслями по развитию рынка строительного инжиниринга, будет только расширяться: нам нужны все профессионалы и эксперты, неравнодушные к развитию тематики управления строительством», – отметил президент Ассоциации «НОТЕХ», выпускник ГУУ Алексей Никитин.

Работа Экспертного совета Ассоциации «НОТЕХ» включает следующие направления: «Разработка добровольного стандарта деятельности технического заказчика», «Законодательное и нормативное регулирование деятельности технического заказчика», «Работа с финансовыми организациями», «Разработка системы страхования рисков и ответственности технического заказчика», «Работа технического заказчика на этапе ПИР», «Цифровизация управления инвестиционно-строительным проектом», «Кадры и компетенции технического заказчика», «Создание независимого рейтинга технических заказчиков».

Поздравляем Ольгу Астафьеву с ответственным назначением и желаем успехов в работе.

