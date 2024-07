В проекте «Активный гражданин» выбрали лучшие снимки фотоакции «10 лет вместе!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования за лучшие снимки, сделанные горожанами на фотоакции «10 лет вместе!».

Для участия москвичи присылали свои работы из разных районов города, в финал вышли 30 самых ярких фотографий. По результатам голосования, в котором приняли участие более 130 тысяч человек, победителями стали 10 человек. Они получили по 10 тысяч баллов.

Акция «10 лет вместе!» посвящена юбилею проекта «Активный гражданин». Москвичи фотографировались в ярких нарядных образах с праздничными сувенирами: шарами, мыльными пузырями, цветами, а также в одежде с символикой проекта. Каждый снимок нужно было сделать в конкретном месте. Во время голосования горожане могли выбрать до 10 вариантов ответа.

Авторы 196 фотографий, которые прошли модерацию, получили по 300 городских баллов. Снимки можно посмотреть в праздничном альбоме на сайте проекта.

Городские баллы можно обменять на товары и услуги более чем 400 партнеров сайта «Миллион призов». На его витрине представлены самые разные категории, среди которых «Магазины», «Аптеки», «Сувениры», «Парки», «Подписки на онлайн-сервисы», «Благотворительность» и многие другие. Пользователи могут обменять баллы на скидки и промокоды, пополнение карты «Тройка», оплату парковки, билеты в музеи, а также другие интересные и выгодные предложения.

В этом году проект «Активный гражданин» отметил 10 лет с даты основания — 21 мая 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами.

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

