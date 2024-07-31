В поселке Птичное построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселке Птичное Новомосковского административного округа построят дом по программе реновации. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Москомархитектура утвердила градостроительный план земельного участка площадью 0,64 гектара в районе Филимонковский. Дом расположится по адресу: Центральная улица, земельный участок № 3а. Предельная площадь здания составит около 23 тысяч квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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