Виталий Савельев поддержал проект губернатора Астраханской области по внедрению электронных транспортных накладных для грузовых перевозок

Виталия Савельева провёл совещание по развитию транспортного комплекса Астраханской области

В Москве под председательством Заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева прошло совещание по развитию транспортного комплекса Астраханской области. Участники обсудили ряд актуальных для региона задач: расширение маршрутной сети авиаперевозок, развитие портовой инфраструктуры, регулирование транспортных услуг в области пассажирских перевозок. Одним из ключевых вопросов повестки стал запуск пилотного проекта внедрения в Астраханской области электронных транспортных накладных для организации грузовых перевозок.

Виталий Савельев отметил высокую динамику развития транспортной отрасли Астраханской области, в особенности рост показателей объёма транспортировки грузов морским транспортом. Так, объём перевалки в морском порту Астрахань за шесть месяцев текущего года вырос на 22,5% к показателю аналогичного периода 2023 года и составил более 2 млн т, а перевалка грузов в морском порту Оля за шесть месяцев 2024 года составила порядка 750 тысяч тонн – это более чем в 4 раза выше, чем за такой же период прошлого года.

«Астраханская область – это регион, через который Россия имеет выход к Каспийскому морю, он открывает перспективные пути на Ближний Восток, в Среднюю Азию и Индию. Развитие транспортного комплекса входит в число приоритетных направлений политики региональной администрации. Мы высоко оцениваем текущие результаты работы и поддерживаем многие предлагаемые решения», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Виталий Савельев поддержал инициативу губернатора Игоря Бабушкина о запуске пилотного проекта по обязательному использованию электронных транспортных накладных в Астраханской области для зерновых перевозок.

«Инициатива губернатора Игоря Бабушкина о введении обязательного использования электронных транспортных накладных своевременная и правильная. Внедрение новых цифровых стандартов положительно скажется на развитии рынка грузоперевозок, создаст условия для роста уровня налогооблагаемой базы, снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру, а главное, сократит количество ДТП. Минтранс России и ФНС России поддержали пилотный проект. В перспективе эту процедуру целесообразно внедрить и в других субъектах Российской Федерации», – подчеркнул Виталий Савельев.

