Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новом учебном году в программах Московского городского педагогического университета (МГПУ) появится курс «Аналитика образовательных данных». Будущих учителей научат работать с большими данными, которые сегодня получают из информационных систем, например из «Московской электронной школы». Студенты узнают, как применять инструменты Data Science и искусственный интеллект (ИИ) для учебной аналитики, визуализации данных и автоматизации рутинных задач. Подобный курс вводится в учебную вузовскую программу впервые.

«Современные информационные системы аккумулируют огромное количество данных об успеваемости, посещаемости, участии в кружках и многих других аспектах школьной жизни каждого ребенка. Мы научим молодых людей извлекать из этих сведений полезную информацию и использовать ее для персонализации образовательного процесса. Наша цель — выпускать педагогов, готовых к вызовам цифровой эпохи и способных применять передовые технологии для повышения качества образования», — отметила Екатерина Лавренова, директор института цифрового образования МГПУ, доцент.

Благодаря новому курсу учителя будут выстраивать образовательный процесс на основе полученных данных. Например, зная, что ребенок посещает кружок научно-технического творчества, педагог даст ему для решения прикладные задачи по математике, показывая практическую значимость предмета. Так анализ данных поможет находить взаимосвязи между разными аспектами жизни школьника и использовать их для повышения качества обучения.

«Сегодня почти не осталось сфер, где ИИ и Data Science не стали бы частью профессиональной деятельности. Умение анализировать данные, работа с нейросетями и другие навыки существенно повышают востребованность на рынке труда. Результаты исследования платформы “Яндекс Образование” показывают, что специалисты социогуманитарных областей с ИТ-компетенциями в среднем зарабатывают до двух раз больше тех, кто ими не обладает. Для нас важно, чтобы выпускники этих направлений умели применять инструменты анализа данных и генеративные технологии для решения каждодневных задач. Вместе с университетами мы даем им возможность всему перечисленному научиться», — прокомментировала Дарья Козлова, директор платформы.

Новый модуль интегрируют в курс «Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании» специальностей бакалавриата. К лабораторным работам по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе добавят практические задания по анализу образовательных данных. Студенты научатся создавать дашборды, определять регрессию, выявлять корреляции и принимать решения на основе полученной информации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141884073/

MIL OSI