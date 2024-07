Более двух тысяч консультаций по перепланировкам провели специалисты МосгорБТИ за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2024 года жители столицы более двух тысяч раз обратились в Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) за консультацией по вопросам проектирования перепланировок. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Чаще всего москвичи обращались за разработкой проектной документации для жилых помещений в многоквартирных домах. За полгода специалисты МосгорБТИ изготовили около 400 проектов и заключений, больше половины из них — для квартир. Процедура согласования перепланировки в жилых объектах более строгая. Любые конструктивные изменения должны отвечать нормам безопасности и соответствовать санитарным требованиям. Мосжилинспекция проверяет проектную документацию на соблюдение этих правил», — рассказал Максим Гаман.

На протяжении 12 лет московское БТИ помогает согласовывать перепланировки в квартирах и нежилых помещениях. В учреждении можно заказать необходимую документацию, а также воспользоваться опцией согласования под ключ. В таком случае МосгорБТИ не только разработает проект, но и будет представлять интересы клиента в надзорных органах.

Специалисты бюро изготавливают техническую документацию, проекты, технические заключения о допустимости и безопасности выполненных работ и эскизы перепланировки. Эксперты также помогают проверить правильность выполнения скрытых работ по проекту в рамках авторского надзора.

Не все изменения конфигурации помещений могут быть согласованы. Например, недопустимо объединять жилую комнату с газифицированной кухней или размещать ее над жилыми комнатами нижерасположенной квартиры. Кроме того, запрещается объединять балконы или лоджии с подобными комнатами, демонтировать или уменьшать габариты инженерных и вентиляционных коробов. Подобные перепланировки не будут согласованы, собственников жилья обяжут привести помещения в первоначальный вид.

«С апреля этого года для получения акта о завершенной перепланировке нужно подготовить технический план и предоставить его в Мосжилинспекцию по окончании строительных работ. Мы подходим к оказанию услуг комплексно, поэтому заказать кадастровые работы для подготовки технического плана также можно в МосгорБТИ. В нашем штате работают более 100 квалифицированных аттестованных инженеров с членством в профильных саморегулируемых организациях», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

https://www.mos.ru/news/item/141887073/

