Базы отдыха Политеха принимают гостей

Лето в самом разгаре, и базы Политехнического университета в очередной раз принимают студентов и сотрудников вуза на летний отдых. Лагерь «Южный» в Краснодарском крае, усадьба «Холомки» в Псковской области, а также базы в посёлке Токсово и посёлке Горы провели большую работу, чтобы политехники отдохнули на достойном уровне.

Учебно-исторический заповедник «Усадьба князя А. Г. Гагарина „Холомки“» много лет гостеприимно распахивает двери для политехников и других гостей. Именно здесь, на Псковской земле, первый ректор Политехнического института князь Андрей Гагарин начал строительство дома. Усадьба имеет богатую историю, современные условия для размещения гостей, обширные площади для прогулок, возможности для водных путешествий по реке Шелонь. Для комфортного проживания подготовлены 21 номер, конференц-зал, парадный зал для проведения банкетов, торжественного бракосочетания и музыкальных вечеров. Сотрудники усадьбы проводят тематические экскурсии, интерактивные программы и театральные представления.

Во время весенней строительной вахты бойцы студенческого строительного отряда СПбПУ облагородили территорию, отремонтировали некоторые помещения, покрасили мост через пруд, веранду и ограждения.

Прекрасным отдыхом уже насладились экскурсионные группы разных туристических фирм, школьники, гости из Запорожья в рамках проекта «Университетские смены». С недельным туром «Холомки» посетили паломники РПЦ «Свято-Анатольевского братства».

Любители соснового леса, песен под гитару и прогулок по озёрам выбирают учебно-спортивную базу «Политехник» в посёлке Токсово. При помощи бойцов стройотряда «Вихрь» сотрудники перед стартом сезона убрали территорию и помещения базы, покрасили уличные сооружения, провели высокоскоростной интернет.

Для активного отдыха забетонировали столбы для волейбольной сетки, закупили теннисный стол с наборами ракеток и мячей, сетку для волейбола, тренажёр, скакалки и гантели. В этом году появилась новая услуга — прокат велосипедов. Чтобы было удобнее оплачивать услуги, предоставляемые на базе, создан QR-код.

База отдыха открыта 365 дней в году и принимает как новичков, так и тех, кто уже успел познакомиться с УСБ «Политехник».

Учебно-туристическая база «Политехник» в посёлке Горы всем известна как Северный лагерь. 21 июля успешно завершилась первая студенческая смена этого сезона. Ребята купались в Вуоксе, загорали под солнцем, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях. Кроме этого, были походы на лодках с ночёвкой на островах.

Чтобы политехникам и другим гостям было приятно отдыхать, администрация «Северного» проводит ежедневную уборку помещений, поддерживает порядок на территории. Помимо трёхразового питания в столовой, на время походов выдаются продукты и посуда для приготовления блюд на костре и запас воды. Перед началом сезона сотрудники обновили весла у лодок, покрасили фасады и кровли домиков, отремонтировали пирс для комфортного купания, провели работы, связанные с электрическими сетями и водным снабжением.

На Черноморском побережье, в Туапсинском районе Краснодарского края находится учебно-оздоровительная база «Политехник», или, как его чаще называют, лагерь «Южный».

В этом году база отмечает 65-летний юбилей. За столько лет лагерь стал одним из любимейших мест отдыха политехников. Все, кто хоть раз там побывал, непременно хотят приехать сюда ещё. Подробнее о «Южном» мы расскажем в следующих публикациях.

