Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ приглашает присоединиться к программе амбассадоров проекта.

Амбассадор – это человек, который представляет Центр компетенций для разных аудиторий: других студентов, одногруппников, друзей, подписчиков и т.д. Он сам должен пользоваться возможностями Центра и рассказывать о нем как в соцсетях, так и в жизни.

Участник должен пройти тестирование компетенций и написать мотивационное эссе о том, почему решил стать амбассадором, в каких направлениях может представлять проект и какие свои компетенции считает наиболее сильными.

Подать заявку можно на платформе «Россия — страна возможностей» по ссылке. Отбор продлится до 15 сентября.

В этом году самым активным амбассадорам вузов будет предоставлена возможность отправиться в «Путешествие по малой родине» в рамках программы «Больше, чем путешествие». Поездка предполагает тур внутри региона или в рамках своего федерального округа с ночевкой.

Участники самостоятельно будут выбирать туристические поездки из числа представленных на цифровой платформе.

Узнать больше о Центре компетенций ГУУ, а также задать вопросы можно в официальной группе.

Инструкция для вступления в Клуб амбассадоров

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI