BMX, самокаты, ролики и скейтборды: экстрим-парк откроется в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

3 августа на территории мультиспортивной площадки в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется зона экстремальных видов спорта.

Пространство оборудуют в соответствии с нормами и регламентами проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. Заниматься в скейт-парке смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Для BMX-райдеров, скейтбордистов, кикскутер-райдеров и роллеров будет работать площадка с различной высотой и наклонами.

Гости смогут принять участие в мастер-классах известных спортсменов, побывать в зоне фиджитал-спорта и на групповых занятиях. Вход свободный.

С 10:00 до 18:00 3 августа в экстрим-парке пройдут соревнования по BMX-фристайлу. В отборочно-квалификационном этапе примут участие десятки гонщиков. Их выступления будут оцениваться по уровню сложности, оригинальности и точности выполнения акробатических элементов во время полета.

В фиджитал-зоне организуют мастер-классы профессиональных райдеров. Все желающие смогут попробовать свои силы в свободном катании. Занятия пройдут с 14:00 до 17:00.

С 11:00 до 19:00 4 августа российские и зарубежные спортсмены, прошедшие квалификацию, вновь поборются за первенство. В ходе дополнительной программы зрители смогут принять участие в фиджитал-спорте, включающем в себя соревнования в компьютерной игре и спортивной дисциплине BMX.

Экстрим-парк откроется по инициативе Департамента спорта города Москвы.

Мультиспортивная площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» посвящена развитию спорта и инновациям. Всего в «Лужниках» появится 18 тематических зон, посвященных пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим видам спорта. Гости смогут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, понаблюдать за турнирами и чемпионатами, увидеть показательные выступления атлетов и пообщаться с ними. Для юных посетителей организуют специальные занятия.

Мультиспортивная площадка со вторника по четверг будет работать с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

