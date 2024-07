Функциональнее и доступнее: как развивается электронное голосование в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московской системой электронного голосования впервые воспользовались на выборах в 2019 году. Разработчики этого сложного программно-технического комплекса продолжают его совершенствовать и развивать: внедряют новые функции, делают электронное голосование удобнее и понятнее для пользователей.

Особое внимание специалисты уделяют вопросам безопасности и стабильности системы при любых нагрузках и обстоятельствах. Некоторые изменения и доработки могут быть незаметны пользователям, при этом имеют большое техническое значение. Подробнее о том, как менялась система электронного голосования в течение пяти лет, — в материале mos.ru.

Надежная технологическая основа

При разработке специалисты Департамента информационных технологий города Москвы заложили в основу системы электронного голосования технологию блокчейна — наиболее безопасную и надежную из доступных. Она хранит цифровые данные в виде цепочки взаимосвязанных блоков и защищает их от любых сторонних вмешательств. В блокчейн поступают голоса тех, кто делает выбор онлайн и при помощи терминала электронного голосования. Технология делает невозможным их незаметное изменение, добавление или удаление.

Каждый электронный голос обезличивается анонимайзером и кодируется ключами шифрования. Чтобы дополнительно обеспечить сохранение тайны голосования, информация записывается в цепочку со случайной задержкой во времени.

Вся система защищена резервными технологиями на случай возможного отключения электричества или разрыва сетевого соединения. Для непрерывности процесса голосования на участках есть дополнительные устройства с сим-картой и автономным питанием. Кроме того, на случай форс-мажоров специалисты предусмотрели возможность ручного пересчета цифровых голосов. Параллельно с записью в блокчейн их дополнительно распечатывают на специальных принтерах.

Публичные тестирования

Важным этапом подготовки системы к первому голосованию на выборах в 2019 году стало несколько публичных тестирований. В роли избирателей в них принимали участие обычные москвичи. К проверке электронного голосования привлекли ИТ-специалистов, которым предложили найти уязвимости в коде. Испытания позволили разработчикам выявить узкие места в программно-техническом обеспечении и оперативно их устранить.

В дальнейшем тестирования системы электронного голосования стали постоянными. Их проводят перед каждыми выборами, чтобы убедиться в отсутствии сбоев, корректной работе всех функций и алгоритмов, штатном поведении системы в любых ситуациях.

Новые способы электронного голосования

В первые годы работы московской системы электронного голосования сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня можно было только дистанционно — онлайн на mos.ru. В 2023 году к онлайн-голосованию добавился еще один способ электронного волеизъявления — на избирательных участках. В помещениях для голосования установили специальные терминалы. Устройства подключены к системе электронного голосования. Терминалы так же записывают в блокчейн-сеть анонимные и зашифрованные голоса.

Единый список избирателей

Изначально список тех, кто планирует голосовать электронно, формировался отдельно. Чтобы в него попасть, избирателю нужно было заранее подать соответствующее заявление.

С 2022 года необходимость регистрироваться для участия в электронном голосовании отпала. Это возможно благодаря нововведению, которое стало неотъемлемой частью цифровых выборов, — электронному списку избирателей. В нем учитываются все москвичи, которые могут отдать голос на выборах, вне зависимости от способа голосования. Список формируется на основании данных государственной автоматизированной системы «Выборы» и существует как единый реестр. Соответствующая отметка попадает туда, как только избиратель получает бумажный или электронный бюллетень, поэтому проголосовать повторно человек не сможет.

Электронный список избирателей защищает от ошибок, связанных с человеческим фактором. Система находит москвича в списке автоматически по его паспортным данным. При онлайн-голосовании на mos.ruони берутся из личного кабинета, при очном распознаются при сканировании документа. Автоматизированный поиск в едином списке исключает случаи ошибочного получения бюллетеня вместо другого человека.

Специальные алгоритмы и стабильность системы

С ростом популярности электронного голосования росли и нагрузки на систему. Даже если голосование длится несколько дней, наибольшая активность пользователей отмечается в первые часы. Так было и на выборах Президента России в марте 2024 года, когда система столкнулась с беспрецедентными нагрузками: всего за три часа выдали более миллиона электронных бюллетеней.

Высокая активность избирателей была ожидаемой, поэтому специалисты заранее разработали и протестировали алгоритм электронной очереди. Он мог включаться у пользователей в моменты пиковой нагрузки — в таком случае нужно было немного подождать, прежде чем получить бюллетень. Электронная очередь помогла обеспечить стабильность всей системы и записать каждый голос без потерь.

Голосование доступно маломобильным избирателям

В 2021 году специалисты адаптировали систему электронного голосования для специальных программ, зачитывающих текст с экрана, чтобы сделать страницу онлайн-голосования доступнее для незрячих и слабовидящих людей. Благодаря этому у москвичей с нарушениями зрения и моторики появилась возможность самостоятельно принимать участие в дистанционном голосовании, используя скринридеры или другие голосовые помощники. Повысили контрастность текста и кнопок, чтобы было проще ориентироваться на страницах в процессе голосования.

Специальный режим, который помогает проголосовать маломобильным горожанам, есть и на терминалах электронного голосования.

Специальные сервисы для подготовки к электронному голосованию

С 2022 года перед выборами в личном кабинете mos.ru появляется сервис проверки доступных способов голосования. Он помогает пользователям определить, могут ли они сделать выбор дистанционно. Если это невозможно, сервис поможет подготовить учетную запись к онлайн-голосованию, предложит альтернативные способы отдать голос.

В том же году москвичи начали пользоваться сервисом поиска избирательного участка. Это специальная интерактивная карта на mos.ru, при помощи которой можно найти участок для голосования и построить до него маршрут. Сервис показывает адрес участка по месту постоянной регистрации — проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно только там.

На данный момент оба сервиса доступны пользователям mos.ru в преддверии сентябрьских выборов депутатов в Москве.

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут в столице с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичи смогут голосовать электронно. Избиратели должны быть совершеннолетними, с постоянной пропиской в Москве. Для онлайн-голосования дополнительно понадобится полная учетная запись на mos.ru. Отдать голос при помощи терминала можно будет на любом избирательном участке города, при себе нужно иметь паспорт.

https://www.mos.ru/news/item/141833073/

