Финансовые новости: 30.07.2024, 12-27 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZZ1M2 (ПИК БО-П04).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30.07.2024

12:27

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.07.2024, 12-27 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 110.28) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1215.68 руб., эквивалентно ставке 12.5 %) ценной бумаги RU000A0ZZ1M2 (ПИК БО-П04).

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