Финансовые новости: Определен порядок выплат по еврооблигациям Банка развития Республики Беларусь через российскую инфраструктуру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (ISIN XS1904731129 или US25161EАА91) в пользу российских инвесторов. Эмитент сможет исполнять обязательства в белорусских рублях или выкупать еврооблигации. Выплаты будут проходить минуя зарубежные институты.

НКО АО НРД составит список владельцев еврооблигаций и направит его в Банк развития Республики Беларусь. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить в НКО АО НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту. Для получения исполнения обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги следует также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года. После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НКО АО НРД для их последующей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НКО АО НРД. Фото на превью: Vladimir Zhoga / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18872

