Финансовые новости: Криптовалюты и цифровые права: новый этап регулирования

Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Законопроект, вводящий такую норму, Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

По закону программу ЭПР будет утверждать Банк России при согласовании с заинтересованными ведомствами. Предполагается, что в отношении эксперимента будет предусмотрен особый порядок расчетов с использованием криптовалют, а также ограничены круг участников и срок действия. Кроме того, Госдума приняла закон, который допускает возможность обращения иностранных цифровых прав в России, а российских цифровых прав — за рубежом. Это в том числе позволит расширить механизмы использования цифровых прав в расчетах в ходе внешнеторговой деятельности. Документ также закрепляет в законодательстве порядок и условия майнинга криптовалют, вводит основные понятия, которые с ним связаны. Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

