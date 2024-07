Финансовые новости: Как образование влияет на результаты инвестирования: исследование Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инженеры и гуманитарии успешно управляют активами, если у них есть опыт совершения сделок с ценными бумагами.

Максимальную прибыль получают инвесторы с высшим экономическим образованием и опытом работы в финансовых организациях. Ученая степень, особенно у квалифицированных инвесторов, также позволяет достичь хороших результатов. Такие данные регулятор получил после проведения поведенческой экспертизы внутри конкурса Московской Биржи «Лучший инвестор». В ходе исследования эксперты искали взаимосвязь между образованием человека и его успехами в инвестициях. Вместе с образованием рассматривали действующие критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Итоги экспертизы показали, что лучших результатов на срочном рынке добиваются люди, у которых есть знания в области фондирования, привлечения капитала, поведенческой экономики, фундаментального и технического анализа. На фондовом рынке самими успешными стали инвесторы, знакомые с принципами риск-менеджмента, этики и профессиональных стандартов. Что касается критериев квалификации, среди них, по оценке самих инвесторов, наиболее важны опыт работы в финансовых организациях, объем сделок с ценными бумагами и наличие международного сертификата. При этом размер имущества меньше всего связан с успешностью инвестора. Исследование помогло определить, какие требования для получения статуса квалифицированного инвестора можно снизить, если у человека есть необходимое образование. Их доработку Банк России планирует обсудить с участниками рынка. Фото на превью: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18876

