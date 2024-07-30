Финансовые новости: Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

У зарубежных банков появится возможность открывать филиалы на территории Российской Федерации. Сейчас они могут иметь только дочерние банки и представительства. Законопроект , определяющий порядок создания филиалов, принят Государственной Думой во втором чтении 30 июля.

Такой филиал сможет открывать и вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц. Также он сможет выдавать гарантии и поручительства, предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей, проводить лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги.

Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Банк России. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Фото на превью: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom