Управлять личным бюджетом и планировать покупки: о чем узнают гости фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Эксперты центра финансовой грамотности при Департаменте финансов Москвы проведут познавательные занятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

31 июля в 12:00 в летнем павильоне парка «Красная Пресня» (Мантулинская улица, владение 5) состоится тактильная игра «Угадай, что», которую для юных москвичей проведут Анастасия Муравьева и Максим Мургулец. Участникам предстоит на ощупь отгадывать предметы из волшебного финансового сундучка. Игрокам нужно будет не только определить предмет, но и придумать про него короткую финансовую историю. Кроме того, эксперты дадут профессиональные советы и рекомендации родителям, ответят на вопросы и расскажут, как эффективно распоряжаться личными деньгами.

7 августа в 16:00 в сквере у Дома Н.В. Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) можно будет послушать лекцию «Деньги на ветер: финансовые ошибки литературных героев». Эксперт Наталья Пивкина обсудит со слушателями правила управления семейным и личным бюджетом, грамотного контроля доходов и расходов, основы долгосрочного планирования. На примерах литературных героев она разберет последствия спонтанных покупок, нерационального расходования средств и вложений в сомнительные предприятия.

Слушатели узнают о том, кто из героев произведений русских классиков XIX–XX веков — Николая Гоголя, Антона Чехова, Алексея Толстого — жил не по средствам.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» — масштабный общегородской проект, организованный по инициативе Мэра Москвы. Каждый может стать участником или организатором культурных, спортивных, развлекательных, познавательных мероприятий на городских площадках. Фестиваль продлится до 8 сентября.

Подробнее о мероприятиях по финансовой грамотности можно узнать в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы», а повысить уровень знаний — на портале «Открытый бюджет города Москвы».

