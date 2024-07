Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице образовано Управление кадровых сервисов Правительства Москвы. Оно создано в результате слияния Управления государственной службы и кадров и проекта «Кадровые сервисы Правительства Москвы» в Аппарате Мэра и Правительства Москвы.

Новая организация продолжит формирование единой системы кадровых сервисов Правительства Москвы. Это позволит руководителям столичных органов власти, организаций и их командам получать комплексную экспертную поддержку в HR-сфере, а также пользоваться лучшими инструментами и инновациями для работы на благо города. Концепция разработана по поручению Сергея Собянина и призвана в том числе содействовать реализации стратегии развития Москвы до 2030 года.

«Управление кадровых сервисов Правительства Москвы формирует лучшую систему кадровой поддержки для тех, кто создает лучший город земли. Мы используем рыночные инструменты и весь накопленный опыт в кадровой сфере, чтобы создавать по-настоящему эффективные продукты и сервисы, которые помогают сотрудникам уверенно решать даже самые сложные задачи на благо москвичей», — рассказала Ксения Тараненко, директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Еще до объединения в новое ведомство команды Управления госслужбы и кадров и проекта «Кадровые сервисы» тесно взаимодействовали между собой: они разрабатывали продукты для органов власти и организаций с учетом специфики госслужбы. Благодаря этому сейчас сотрудникам Правительства Москвы доступны треки для личностного и профессионального развития, VR-тренажеры, проекты бренда работодателя «Твой город — твое дело», линейка флагманских программ для руководителей «Урбан Лидер» и другие сервисы.

Управление кадровых сервисов продолжит обеспечивать специалистами Правительство Москвы и столичные органы исполнительной власти, награждать работников городских организаций и жителей, формировать кадровую политику и законодательство о государственной гражданской службе, а также координировать государственные органы власти в вопросах поступления на гражданскую службу.

Реализация стратегии развития кадровых сервисов позволит сделать городскую систему управления еще более профессиональной, современной и динамичной. Это увеличит приток в команду Правительства Москвы талантливых, неравнодушных и вовлеченных специалистов. Ежедневное профессиональное и личностное развитие сотрудников поможет москвичам получать качественные услуги и развивать комфортную городскую среду.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141828073/

MIL OSI