Пять лучших статей на русском языке за 30.07.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе анализа статей, тенденции являються кибербезопастность социальной сферы, обучение и развитие охраны труда. Бизнес и экономика продолжает дорожать.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов.

Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% — на нелегальных кредиторов, остальные — на нелегальных форекс-дилеров. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере «Телеграм».

2. Финансовые новости: Как образование влияет на результаты инвестирования: исследование Банка России.

Инженеры и гуманитарии успешно управляют активами, если у них есть опыт совершения сделок с ценными бумагами.

Максимальную прибыль получают инвесторы с высшим экономическим образованием и опытом работы в финансовых организациях. Ученая степень, особенно у квалифицированных инвесторов, также позволяет достичь хороших результатов.

3. Альфа-Банк стал генеральным партнёром HSE CREATIVE OPEN.

Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Бриф Альфа-Банка. Тема — Игра про искусство.

Задача — разработать прототип игры про искусство в любом жанре и формате. В игре клиент получает деньги и какие-то новые знания. Банк, со своей стороны, получает более активного клиента в приложении.

4. Городскому транспорту без водителя дано добро: Московский метрополитен начнет движение трамваев без водителя.

Правительство РФ подписало документ об экспериментальном правовом режиме по внедрению беспилотного городского транспорта по инициативе Московского метрополитена.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о введении в Москве экспериментального правового режима, направленного на запуск первого в стране трамвая для пассажирских перевозок без водителя.

5. Более 200 тысяч книг забронировали читатели в сервисе «Библиотеки Москвы» за полгода.

Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал более востребованным среди читателей. За шесть месяц 2024 года пользователи портала mos.ru забронировали почти в два раза больше книг, чем за аналогичный период прошлого 2023-го. Об этом, а также о полезных функциях сервиса и книжных предпочтениях горожан рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

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