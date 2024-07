Программа реновации: жители трех расселяемых домов переезжают в новостройку на Утренней улице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Переселение в третий дом, построенный в районе Новогиреево по программе реновации на востоке города, началось в июле. Сюда смогут переехать москвичи из трех расселяемых домов. Общая площадь квартир четырехсекционного монолитного жилого комплекса (ЖК) — больше 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка находится на Утренней улице (дом 20а). К поэтапному переезду приступили жильцы корпусов № 2 и 3 дома 23 на Братской улице, а также корпуса № 2 дома 35 на Кусковской улице.

«В Новогирееве возведен по программе реновации и передан под заселение уже третий ЖК. Новоселы переедут в квартиры с современной планировкой и готовой внутренней отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. За счет такого подхода к строительству правообладатели нового жилья могут приступать к его обустройству сразу после перевозки вещей, не тратя время на ремонт», — отметил Владислав Овчинский.

Вокруг новостройки отлично развита транспортная инфраструктура: пешая прогулка до станции метро «Перово» занимает около 10 минут, а до железнодорожной станции Кусково — примерно 20. Кроме того, вблизи новостройки есть все необходимое для комфортной жизни москвичей: магазины, аптеки, салоны красоты, точки бытового сервиса и кафе. Рядом работают школы, поликлиники, офис госуслуг «Мои документы» и центр социального обслуживания. Недалеко от новостройки располагается много мест для прогулок: в 10 минутах ходьбы от дома находится парк на Зеленом проспекте и Перовский сквер.

«Правообладателями равнозначных квартир по программе реновации в Новогирееве уже стали около 700 человек. Еще 474 жителям расселяемых домов столичный Департамент городского имущества направил письма с предложениями в новостройке на Утренней улице. 10 июля москвичи приступили к их осмотру», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в районе Новогиреево подлежат расселению 72 дома. Город подобрал здесь 11 стартовых площадок, на трех из которых жилые комплексы уже переданы под заселение.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

