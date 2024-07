ПРАЙМ: Николай Кузнецов о том, что Банк России готовится к дальнейшему повышению ставки осенью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку до уровня 18% годовых. И вот не сказать, чтобы это было такой уж большой неожиданностью. Лично я сам оценивал вероятность такого решения как 80%, многие же мои коллеги в своих суждениях были еще более резкими.

Но неприятный «осадочек» остался. Причем обусловлен он не столько самим фактом повышения ставки, сколько последовавшим за этим выступлением главы ЦБ. Его риторика оказалась максимально жесткой. Было сказано, что текущие 18% это граница «базового сценария» и что ЦБ не только не планирует снижать ставку в этом году, но напротив, не исключает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях. Причина проста — никак не желающая снижаться инфляция провоцирует все большее и большее ужесточение денежно-кредитной политики.

Известно, что ЦБ рассматривал сегодня различные предложения — от сохранения ставки на уровне 16% до ее повышения на различную величину (звучали предложения вплоть 400 базисных пунктов, то есть до 20%). Заметьте, предложений о снижении не было! Оно и понятно. Несмотря на и без того высокую ставку, объемы кредитования продолжают расти, а вместе с ними растет рыночный спрос и цены на товары и услуги.

А между тем мы постепенно начинаем подходить к опасной черте. Для многих отечественных компаний кредиты — не прихоть, а залог выживания. Если стоимость кредитования становится гораздо выше рентабельности бизнеса, то некоторое время бизнес еще сможет это выносить, но если период высоких ставок будет длиться долго, то рано или поздно наступит неизбежное. В итоге ЦБ решал сегодня очень непростую задачу — как «охладить» экономику, не допустив при этом волны корпоративных банкротств.

Решили действовать осторожно. Ставка была повышена на компромиссную величину на 200 базисных пунктов. Таким образом ЦБ, очевидно, оставляет себе пространство для маневра осенью.

Автор — доцент кафедры «финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов

