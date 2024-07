Политех и «Силовые машины» развивают сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

В акционерном обществе «Силовые машины» состоялась квартальная встреча дирекции функции закупок с сотрудниками, на которую пригласили Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. ИПМЭиТ активно развивает сотрудничество с предприятием в этой функциональной области. На мероприятии подвели итоги работы дирекции функции закупок за первое полугодие 2024 года. Отчетные доклады презентовали линейные руководители подведомственных подразделений завода «Электросила» и «Ленинградский металлический завод».

На встрече прозвучали выступления, посвященные вопросам сопровождения и администрирования закупок и взаимодействию с поставщиками. Также директор по развитию поставщиков общепромышленного назначения Евгения Хмель подробно раскрыла общие ценности предприятия.

Политехнический университет представляли заместитель директора Института по учебной и методической работе Анна Черникова и директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина. Коллеги выступили с докладом «Интеграция ВУЗ — Бизнес — Промышленность», в котором поделились опытом работы ИПМЭиТ с крупными индустриальными заказчиками. Анна Черникова рассказала о требованиях к образовательным организациям по привлечению представителей работодателей к учебному процессу и о практиках института в части подготовки мультипотенциальных студенческих команд, а также написания комплексных выпускных квалификационных работ по заказу предприятий-партнёров.

«Сегодня вопросам взаимодействия Политеха и промышленных предприятий уделяется большое внимание. В ИПМЭиТ кроме традиционных форм взаимодействия с работодателями активно развивается сотрудничество через систему выполнения проектов студенческими командами по запросу предприятия-заказчика. С целью планомерного и профессионального проведения этой работы в институте создан и активно работает Центр командообразования и проектных решений. В этом учебном году высшие школы активно включились в работу по выполнению комплексных выпускных квалификационных работ. В июне успешно прошли защиту 13 выпускных квалификационных работ от студенческих команд. Одна из них — это проект по заказу АО „Силовые машины“», — рассказала заместитель директора ИПМЭиТ по учебной и методической работе Анна Черникова.

Ольга Калинина представила результаты работы в рамках реализации проекта «Гармонизация потребностей производства с обеспечением комплектующими и материалами» (по заказу «Cиловые машины» — завод «Электросила») в 2023 году и проект «Трансформация закупочной деятельности промышленного предприятия с целью сокращения малооборачиваемых запасов (по заказу АО «Силовые машины» — «Ленинградский металлический завод») в 2024 году.

«Одним из основных подходов, реализуемых в процессе обучения наших студентов, является практико-ориентированный подход. Он позволяет студентам осваивать образовательные программы в условиях, приближенным к профессиональным. Формировать у них необходимый набор компетенций с помощью выполнения реальных практических задач. Важнейшим инструментом здесь выступает работа с крупным индустриальным заказчиком, таким как АО „Силовые машины“. Причем эта работа ведется комплексно, на системном уровне», — прокомментировала директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

Коллеги из ИПМЭиТ также вручили благодарственные письма от института коллегам функции закупок АО «Силовые машины» за содействие в подготовке квалифицированных кадров, а также в проведении мероприятий по подготовке и защите комплексной выпускной квалификационной работы, созданной по заказу предприятия.

Партнёры договорились о проведении осенью в стенах ИПМЭиТ встречи директора института Владимира Щепинина с руководством функции закупок АО «Силовые машины» для обсуждения общих планов по сотрудничеству, реализации студенческих проектов, дальнейшего трудоустройства и работы с выпускниками.

Директор по развитию поставщиков общепромышленного назначения АО «Силовые машины» Евгения Хмель предложила поделиться идеями о включении дополнительных образовательных модулей в реализуемые программы с учетом требований к специалистам сферы закупок. А также о привлечении студентов к трудовой деятельности на разных этапах обучения.

