Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня

На московских ярмарках выходного дня появились первые бахчевые культуры — арбузы и дыни раннеспелых сортов. Их привезли с юга страны.

Раньше всех созревают дыни ростовского сорта «лада». Это округлые плоды со сплошной сеткой и плотной хрустящей мякотью. Следом за ними поспевает любимый многими за особую нежность, сочность и аромат сорт «идиллия».

Арбузы привозят из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан. Сейчас на московских ярмарках продают плоды сорта «каристан», у которых тонкая корка, плотная ярко-красная мякоть и сладкий вкус.

При выборе дыни нужно внимательно осмотреть весь плод. На нем не должно быть повреждений, вмятин и трещин. Покупая арбуз, полезно знать, что хвостик у плода не должен быть пересохшим. В противном случае ягода перезрела, ее мякоть уже рыхлая. Кроме того, спелый арбуз отличается твердой и блестящей коркой, при постукивании по которой раздается звонкий звук. Глухой звук указывает на то, что плод перележал.

Московские ярмарки — это возможность для покупателей приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, а для небольших производителей — представить свой ассортимент в столице. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть продуктов, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок. Сейчас в столице работает 56 ярмарок выходного дня.

Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг можно найти в официальном телеграм-канале ведомства.

