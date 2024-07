Павильон «Экономика Москвы» откроется в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В спорткомплексе «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется павильон «Экономика Москвы». Гости смогут узнать о масштабах экономики города и ощутить себя ее частью, а также поиграть в интерактивные игры и поучаствовать в викторинах. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” Правительство Москвы представит в “Лужниках” павильон, посвященный развитию экономики города и ее будущему. Его главная задача — показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире. Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице. Приходите в павильон “Экономика Москвы” всей семьей», — сказала Мария Багреева.

Знакомство с павильоном начнется с цифровой экспозиции, посвященной ключевым достижениям столичной экономики. В следующем пространстве посетители смогут создать виртуальный аватар и узнать свою роль в экономике города, а также отправиться в интерактивное путешествие. Оно покажет, как связаны с экономикой Москвы ежедневные привычные действия каждого жителя: поездки в городском транспорте, покупки в магазинах, завтрак в кафе и многое другое.

Получить новые знания и попробовать свои силы в управлении городом, а также улучшить работу виртуального завода с помощью бережливых технологий можно будет в зоне интерактивных игр. Устранение потерь в производственных процессах нормализует работу предприятия, а выпущенная продукция станет наградой для участника.

В лаундж-зоне павильона взрослые и дети смогут отдохнуть, провести время с друзьями, поиграть в настольные игры, бесплатно зарядить мобильные устройства, скачать книги, а также послушать подкасты и лекции. По выходным в павильоне будут проводить квизы на тему экономики с призами для команд-победителей.

Павильон «Экономика Москвы» будет открыт ежедневно, кроме понедельника. Подробное расписание игр и других мероприятий на площадке можно найти здесь.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Подробности — на официальном сайте форума-фестиваля.

