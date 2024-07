От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» наращивают объемы производства инновационных станков и комплектующих, которые успешно замещают импортные аналоги. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, в 2023 году на 200 процентов увеличился объем выпуска лазерного оборудования — станков и оптических столов предприятия, локализованного на площадке «Печатники». Кроме того, за первый квартал 2024-го в 1,6 раза выросли объемы производства продукции компании-резидента, которая специализируется на разработке и выпуске металлорежущего инструмента из сверхтвердых композитов.

Станкоинструментальная промышленность — базовая отрасль, которая создает оборудование для производителей машиностроительной продукции. Поэтому ее развитие является одной из приоритетных задач в рамках обеспечения технологической независимости страны.

«В 2025 году на площадке “Руднево” ОЭЗ Москвы откроется центр компетенций станкоинструментальной промышленности площадью 19,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут работать центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство. Инвестиции в проект, который позволит открыть около 320 рабочих мест, составят около 10,8 миллиарда рублей. Также на площадке “Руднево” с 2023 года работает центр коллективного пользования, оснащенный различным оборудованием и современными станками, в том числе лазерными, который предоставляет услуги компаниям при разработке и выпуске высокотехнологичной продукции», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Производство компании — разработчика отечественного лазерного оборудования в ОЭЗ «Технополис Москва» расположено на площади четыре тысячи квадратных метров. Предприятие создает все необходимые компоненты, включая лазеры и оптомеханику, для выпуска высокотехнологичной продукции — станков лазерной резки и оптических столов для установки оптических приборов и устройств и работы с ними. Его самыми востребованными изделиями являются станки лазерной резки для листовых материалов. Компания поставляет свою продукцию во многие города — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Помимо производства, она постоянно разрабатывает инновации. В мае предприятие представило новый компактный лазерный станок для сварки, труборез и комплекс для обработки толстых листовых материалов.

«Производство компании “Лассард” было запущено на площадке “Печатники” в 2023 году. По его итогам предприятие нарастило объемы выпуска лазерного оборудования на 200 процентов, а за первый квартал 2024 года — на 66 процентов, увеличив объем продаж на 250 миллионов рублей. За короткий период шесть видов станков компании было включено в реестр Минпромторга России как продукция, полностью произведенная на территории страны. К примеру, в мае был получен российский паспорт на лазерный 4D-станок с поворотным механизмом. Компания входит в кластер фотоники и микроэлектроники», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компания «Микробор», производящая металлорежущий инструмент, начала серийно выпускать режущие твердосплавные пластины с износостойкими покрытиями для токарных и фрезерных станков. Основные заказчики — предприятия тяжелого и общего машиностроения, автомобилестроения и двигателестроения, производители оборудования для нефтегазовой отрасли и подшипников, а также металлургические и горно-обогатительные компании. Инвестиции в проект, в рамках которого откроют около 100 рабочих мест, превысили 400 миллионов рублей.

По словам генерального директора компании Павла Решетова, предприятие локализовало производство новых линеек сменных многогранных режущих пластин из вольфрамокобальтового сплава. Они применяются при токарной и фрезерной обработке деталей из чугуна и различных видов стали. Технология значительно увеличивает износостойкость инструмента, что позволяет повысить производительность металлообработки без потери качества, снизить себестоимость, сократить издержки на закупку сырья и оснащения. Уникальный процесс подготовки режущей кромки и нанесения специального покрытия разработан в собственном научно-техническом центре компании. Благодаря созданию нового производства после выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до трех миллионов пластин в год.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

