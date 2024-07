НГУ стал лидером в рейтинге сибирских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал первый в России рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Новосибирский государственный университет занял первое место среди вузов Сибирского федерального округа, вошел в группу C++ и ТОП-15 лучших вузов страны по данному направлению.

Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) —это группы вузов, объединенные схожими результатами оценки по группам критериев. Экспертами были определены всего 4 таких группы — востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательная среда и партнерства и внешние взаимодействия. Методология согласована Минобрнауки РФ.

Аналитическая база составлена из данных из открытых источников, результатов опросов, данных о заработной плате выпускников, полученных от Роструда, данных о ЕГЭ, полученных от Министерства науки и высшего образования РФ. Релиз Рейтинга 2024 создан на основе математической модели, включающей оценки по 19 критериям, каждому из которых экспертным решением была присвоена значимость от 1 до 5.

Новосибирский государственный университет готовит широкий спектр специалистов по наиболее динамично развивающимся ИТ-направлениям, включая сферы искусственного интеллекта, машинного обучения и т.д. Сейчас практически на всех факультетах есть направления, в которых представлена тема ИИ. В 2023 году в университете был создан Институт интеллектуальной робототехники НГУ, специализирующийся на теме глубокого машинного обучения.

— Мы постоянно совершенствуем наши образовательные программы, добавляя новые перспективные направления и тесно взаимодействуя с отраслями. ИИР готовит специалистов для тех компаний, которые стремятся развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения и использовать их для решения различных прикладных задач. Поэтому наши студенты, начиная с третьего курса, активно работают над проектами от индустриальных партнеров. Многие наши выпускники продолжают работать над данными задачами и после окончания вуза, уже трудоустраиваясь в компании, — отмечает Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

НГУ несколько лет ведет активную научно-исследовательскую работу в сфере искусственного интеллекта. Знания и компетенции, которые были накоплены университетом, нашли свое воплощение в проекте Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта — правительственный грант на его создание НГУ выиграл в конце прошлого года и стал одним из шести вузов второй волны. Центр ИИ НГУ специализируется на тематике «умный город», совместно с индустриальными партнерами разрабатывает технологии, которые сначала будут внедрены в новом кампусе НГУ, а в дальнейшем будут тиражироваться на Новосибирскую область и другие регионы России.

