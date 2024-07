Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие недели специалисты приступят к размещению обновленной навигации в метро с упоминанием станции «Новомосковская» Сокольнической линии, которая ранее носила название «Коммунарка».

Наименование «Коммунарка» присвоят станции, которая расположится на Троицкой линии. Строительство первого участка планируют завершить в этом году. Она будет находиться рядом с одноименным многопрофильным клиническим центром и ближе к историческим границам поселка Коммунарка. Поэтому ей решили дать такое название.

Кроме того, появится пересадка между станцией метро «Новомосковская» Сокольнической линии и одноименной станцией будущей Троицкой линии.

«В ТиНАО уже заработало18 станций метро и Московских центральных диаметров, а до конца года планируем открыть “Потапово” Сокольнической линии и “Тютчевскую” в составе первого пускового участка Троицкой линии. Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии, где это больше всего необходимо. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии. Скоро ее начнут размещать на новых станциях. Мы развиваем транспорт ТиНАО по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалистам предстоит заменить более семи тысяч элементов навигации: списки станций, схемы и путевые указатели. Делать это начали заранее, чтобы все было готово к первому дню работы Троицкой линии.

На «Новомосковской» Сокольнической линии заменят путевые знаки со списками станций. Кроме того, здесь появятся навигационные элементы с указанием направления к пересадке между Сокольнической и Троицкой линиями. В первую очередь для удобства пассажиров обновят визуальную информацию в поездах и аудиоинформирование.

На указателях над входом на станцию «Новомосковская» Сокольнической линии, а также над дверями в вагонах временно будет отмечено как старое, так и новое наименование. Позже название станции «Коммунарка» полностью исчезнет с навигационных элементов на этой линии.

В метро актуализируют навигационные указатели к открытию Троицкой линии

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141846073/

MIL OSI