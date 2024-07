Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На платформе «Город идей» начался новый проект, посвященный программе поддержки предпринимательства «Сделано в Москве». До 2 августа горожане могут предложить решения и инструменты для развития столичного бизнеса. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Идеи принимаются по четырем направлениям: это продвижение московских брендов, проведение отраслевых мероприятий, наполнение одноименного сайта и социальных сетей. Дополнительно пользователи обсудят, где лучше расположить будущие офлайн-магазины “Сделано в Москве” и какую продукцию представить на их полках», — рассказала заммэра.

Предложения, которые получат наибольшую поддержку горожан, реализуют.

Программа «Сделано в Москве» объединяет более 5,5 тысячи столичных компаний. На ее сайте можно найти свыше 25 тысяч товаров из 35 категорий, включая одежду, обувь, аксессуары, мебель, продукты питания, косметику, спортинвентарь, декор для дома и многое другое. Здесь же размещена информация о производителях и способах покупки.

Первый флагманский магазин проекта открылся в феврале в инновационном кластере «Ломоносов». В нем свою продукцию представили более 50 предпринимателей. Кроме того, бренды-участники размещаются на фирменных витринах известных маркетплейсов.

Куратором программы «Сделано в Москве» выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. С ее помощью москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Проект развивают Департамент информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141832073/

MIL OSI