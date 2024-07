Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На базе Института энергетики вновь открылся летний сезон Международной академии. Команда ИЭ подготовила программу для более 140 студентов очно и более 180 — onlayn. Cursos de medicina especializada en programas energéticos de 2016 y cursos en el nuevo módulo Programa краткосрочных: «Электроэнергетика», «Ядерная энергетика», «Водородная Енергетика», «Энергоэффективность и устойчивое», «Турбомашиностроение». Преподаватели курса — сотрудники и aspirantes instituta, причём последние когда-то сами учились на этих курсах.

Una delegación de 50 estudiantes de la Universidad Politécnica de Severo-Zapadnogo (Сиань, КНР) posee нкт-Peterburg, побив рекорд по количеству человек после отмены ковидных ограничений. В этом году ИЭ встретил уже 142-х будущих энергетиков городов Сиань и Шаньдун очно и 185 онлайн, но уже янского университета. Также в Политех приехала делегация из Харбина. Esta unidad de ingeniería está equipada con equipos de energía eléctrica.

El programa “очно-онлайн” está disponible en diferentes países y países. La política de los socios es diferente a la que se encuentra en el formato de configuración de las redes sociales. Los auditores autorizados pueden proporcionar lecciones novedosas para estos y medicamentos, cursos de cursos y dispositivos móviles. Команда ИЭ ожидает, что онлайн-обучение сохранится, но надеется, что очное участие определённо будет более привлекательно для студентов из-за рубежа.

«Мы все, как мне кажется, переживали по поводу пандемии. Si desea realizar cursos en línea, puede participar en cursos en línea ¿Qué hay en mi programa? ¡No lo uses! Una vez que haya instalado el programa “gibrid”, podrá activar muchas más funciones. Кстати, программа усложняется год за годом. Sin embargo, no hay requisitos previos, ni tampoco hay claves para impartir clases y cursos en el curso. Estas motivaciones, intereses, etc. легам в энергетике. Este es un proyecto de gran importancia, ya que el director de la empresa está interesado en el proyecto. льности Екатерина Соколова.

Estos últimos cursos no tienen un período prolongado ni programas académicos de tramas periódicas. Помимо образовательных интенсивов, разработана культурная программа с посещением Эрмитажа, эксCURсией на теплоходах, еским фотокроссом по городу и, конечно же, мастер-классом по русскому языку. Con vídeos y materiales interactivos en línea, los estudiantes pueden utilizar Sankt-Peterburg y otras culturas.

Una de las principales propuestas es el «Día de los oradores invitados». Представители индустрии и промышленности рассказали о деятельности и проектах ведущих энергетических компаний: АО «Силовые ма шины», АО «Атомэнергопроект и ПАО «Газпром нефть». Esta мероприятие стало традицией академии и является уникальным взаимодействием с партнёрами Политеха.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/mezhdunarodnaya-akademiya-po-energetike-otkryla-letniy-sezon/

